Внедорожник получил "планшеты" в качестве приборов для управления мультимедийными функциями и еще и проекционный дисплей. Система полного привода также будет совсем другой.

Шпионское фото салона нового поколения Land Rover Defender 2020 попало в сеть. От знакомого интерьера сегодня остались, разве что, общие черты и хорошая память.

Классический британский внедорожник показал абсолютно “гражданский” интерьер, в котором о “Дефендер” отдаленно напоминает лишь размещение селектора КПП.

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На изображении можно увидеть электронный селектор трансмиссии, поворотные переключатели климат-контроля или системы Terrain Response, регулятор громкости и дисплей информационно-развлекательной системы.



Фото: салон Land-Rover Defender Works V8 70th Edition / Land-Rover

Внедорожник будет иметь много общего с Land Rover Discovery и выйдет в двух версиях: 90 и 110 с разной колесной базой. Не исключено также появление длиннобазовой модификации с индексом 130. Более того, в линейке Defender могут появиться пикап и комфортный вариант Sport с полностью электрической силовой установкой.



Фото: Land-Rover Defender Works V8 70th Edition / Land-Rover

Defender предыдущего поколения прекратили выпускать в январе 2016 года, хотя уже в январе 2018 года Land-Rover объявил о выпуске ограниченной серии автомобилей Defender Works V8 70th Edition с 5-литровым “атмосферником” мощностью в 405 лошадиных сил и восьмиступенчатой АКПП.



Фото: Land-Rover Defender 2020 / Land-Rover

Сейчас британский производитель активно тестирует прототипы нового Defender, в том числе в лесах Северной Америки. Производство внедорожника наладит завод в словацком городе Нитра. Судя по тому, что на бортах тестовых автмообилей размещены надписи "Land Rover Defender 2020", ожидать его появления на рынке следует не ранее следующего года.

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