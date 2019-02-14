От одного до двух миллиардов долларов собираются инвестировать американские компании в стартап Rivian.

По данным Reuters и Bloomberg, американские компании Amazon и General Motors собираются инвестировать в стартап Rivian, который называют главным “домашним” конкурентом Tesla.

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Пока что в продаже нет ни одной модели Rivian, однако в конце 2020 года должны стартовать продажи сразу двух машин: электрического кроссовера R1S и недавно представленного пикапа Rivian R1T, также на электрической тяге.

Информагентства сообщают, что речь идет о сумме от одного до двух миллиардов долларов. При этом Amazon и General Motors получат миноритарный пакет акций Rivian.

Фото: электрический кроссовер Rivian R1S / Rivian

Напомним, что электрический пикап Rivian R1T и электрокроссовер Rivian R1S выполнены на одной платформе. Обе модели оснащаются четырьмя электродвигателями и имеют постоянный полный привод. Покупатели смогут выбрать между машинами с батареями на 105, 135 или 180 кВт*ч, которые имеют запас хода на одной зарядке в 370, 480 и 640 км, соответственно.

Стоимость электрокроссовера Rivian R1S начинается от $72 500, а электрический пикап Rivian R1T уже сейчас можно заказать по цене от $69 000. Для заказа нужно внести депозит, а живые машины клиенты получат в конце следующего года или начале 2021 года.

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