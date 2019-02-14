Uber и Apple – в аутсайдерах.

Департамент автотранспорта Калифорнии выпустил отчеты о компании, тестируют в штате беспилотные транспортные средства. Данные показывают, что из почти трех десятков фирм, только Waymo показывает приемлемые результаты.

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Калифорния в наши дни – настоящий полигон для беспилотников. Некоторые из названий компаний, что тестируют в солнечном штате свои самоходные машины, мы знаем: Waymo, GM, Nissan, NVIDIA, BMW, Honda, Toyota, Qualcomm, Mercedes-Benz, SAIC, Apple и Uber – более-менее на слуху. Об остальных могли не слышать даже жители Калифорнии. При этом малоизвестные бренды показали лучшую статистику полевых тестов, чем такие уважаемые марки, как Apple и Uber, которые заняли две самые низкие позиции в списке.

Согласно закону, все компании, тестируют автомобили с системой автономного вождения на дорогах общего пользования в Калифорнии, обязаны указывать пройденное расстояние и количество перехватов управления водителем. Последнее интерпретируется Департаментом как “отказ системы автономного вождения или ручное отключение системы, когда требуется немедленное вмешательство водителя для безопасной эксплуатации транспортного средства”. Такое расплывчатое определение позволило компаниям не учитывать определенные ситуации, которые могут расцениваться как отключение автопилота.

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Согласно полученным данным, с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года лучшие результаты полевых испытаний показала компания Waymo. За отчетный период 111 автомобилей компании намотали на одометрах почти 2 млн км, что в три раза больше, чем за прошлый год. Коэффициент отключений автопилота составил 0,06 на 1000 км или одно вмешательство водителя на 17 847 км.

2018 Отключений на 1000 миль Миль без отключения Отключений на 1000 километров Километров без отключений Машин Waymo 0.09 11,154.3 0.06 17,846.8 111 GM Cruise 0.19 5,204.9 0.12 8,327.8 162 Zoox 0.52 1,922.8 0.33 3,076.4 10 Nuro 0.97 1,028.3 0.61 1,645.3 13 Pony.AI 0.98 1,022.3 0.61 1,635.6 6 Nissan 4.75 210.5 2.97 336.8 4 Baidu 4.86 205.6 3.04 329.0 4 AIMotive 4.96 201.6 3.10 322.6 2 AutoX 5.24 190.8 3.27 305.3 6 Roadstar.AI 5.70 175.3 3.56 280.5 2 WeRide/JingChi 5.76 173.5 3.60 277.6 5 Aurora 10.01 99.9 6.26 159.8 5 Drive.ai 11.91 83.9 7.45 134.3 13 PlusAI 18.40 54.4 11.50 87.0 2 Nullmax 22.40 44.6 14.00 71.4 1 Phantom AI 48.20 20.7 30.13 33.2 1 NVIDIA 49.73 20.1 31.08 32.2 7 SF Motors 90.56 11.0 56.60 17.7 1 Telenav 166.67 6.0 104.17 9.6 1 BMW 219.51 4.6 137.20 7.3 5 CarOne/Udelv 260.27 3.8 162.67 6.1 3 Toyota 393.70 2.5 246.06 4.1 3 Qualcomm 416.63 2.4 260.39 3.8 2 Honda 458.33 2.2 286.46 3.5 1 Mercedes Benz 682.52 1.5 426.58 2.3 4 SAIC 829.61 1.2 518.51 1.9 2 Apple 871.65 1.1 544.78 1.8 62 Uber 2608.46 0.4 1630.29 0.6 29

Apple, хотя и имеет немалый флот беспилотников и более 128 тысяч километров пробега, не смогла показать хорошие результаты, через 6951 случай отключений автопилота – это одно вмешательство водителя на каждые 1,8 км. В Uber коэффициент отключений автопилота составил 1630 на 1000 км.

Интересно, что Tesla, которая хвастается своим автопилотом, не сообщает о своих результатах. Компания заявила, что проводит “теневое тестирование” технологии, собирая данные с автомобилей, которые уже находятся на дорогах общего пользования.

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