Uber та Apple – в аутсайдерах.

Департамент автотранспорту Каліфорнії випустив звіти про компанії, що тестують в штаті безпілотні транспортні засоби. Данні показують, що з майже трьох десятків фірм, лише Waymo показує прийнятні результати.

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Каліфорнія в наші дні – справжній полігон для безпілотників. Деякі з назв компаній, що тестують у сонячному штаті свої самохідні машини, ми знаємо: Waymo, GM, Nissan, NVIDIA, BMW, Honda, Toyota, Qualcomm, Mercedes-Benz, SAIC, Apple та Uber – більш-менш на слуху. Про решту могли не чути навіть мешканці Каліфорнії. При цьому маловідомі бренди показали кращу статистику польових тестів, ніж такі шановані марки, як Apple та Uber, котрі зайняли дві найнижчі позиції у списку.

Згідно із законом, усі компанії, що тестують автомобілі з системою автономного водіння на дорогах загального користування в Каліфорнії, зобов'язані вказувати пройдену відстань та кількість перехоплень управління водієм. Останнє інтерпретується Департаментом як “відмова системи автономного водіння або ручне відключення системи, коли потрібне негайне втручання водія для безпечної експлуатації транспортного засобу”. Таке розпливчасте визначення дозволило компаніям не враховувати певні ситуації, які можуть розцінюватися як відключення автопілота.

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Згідно з отриманими даними, з грудня 2017 року по листопад 2018 року кращі результати польових випробувань показала компанія Waymo. За звітний період 111 автомобілів компанії намотали на одометрах майже 2 млн км, що в три рази більше, ніж за минулий рік. Коефіцієнт відключень автопілота склав 0,06 на 1000 км або одне втручання водія на 17 847 км.

2018 Відключень на 1000 миль Миль без відключення Відключень на 1000 кілометрів Кілометрів без відключень Машин Waymo 0.09 11,154.3 0.06 17,846.8 111 GM Cruise 0.19 5,204.9 0.12 8,327.8 162 Zoox 0.52 1,922.8 0.33 3,076.4 10 Nuro 0.97 1,028.3 0.61 1,645.3 13 Pony.AI 0.98 1,022.3 0.61 1,635.6 6 Nissan 4.75 210.5 2.97 336.8 4 Baidu 4.86 205.6 3.04 329.0 4 AIMotive 4.96 201.6 3.10 322.6 2 AutoX 5.24 190.8 3.27 305.3 6 Roadstar.AI 5.70 175.3 3.56 280.5 2 WeRide/JingChi 5.76 173.5 3.60 277.6 5 Aurora 10.01 99.9 6.26 159.8 5 Drive.ai 11.91 83.9 7.45 134.3 13 PlusAI 18.40 54.4 11.50 87.0 2 Nullmax 22.40 44.6 14.00 71.4 1 Phantom AI 48.20 20.7 30.13 33.2 1 NVIDIA 49.73 20.1 31.08 32.2 7 SF Motors 90.56 11.0 56.60 17.7 1 Telenav 166.67 6.0 104.17 9.6 1 BMW 219.51 4.6 137.20 7.3 5 CarOne/Udelv 260.27 3.8 162.67 6.1 3 Toyota 393.70 2.5 246.06 4.1 3 Qualcomm 416.63 2.4 260.39 3.8 2 Honda 458.33 2.2 286.46 3.5 1 Mercedes Benz 682.52 1.5 426.58 2.3 4 SAIC 829.61 1.2 518.51 1.9 2 Apple 871.65 1.1 544.78 1.8 62 Uber 2608.46 0.4 1630.29 0.6 29

Apple, хоча й має чималий флот безпілотників та більше 128 тисяч кілометрів пробігу, не змогла показати гарні результати, через 6951 випадок відключень автопілота – це одне втручання водія на кожні 1,8 км. В Uber коефіцієнт відключень автопілота склав 1630 на 1000 км.

Цікаво, що Tesla, котра вихваляється своїм автопілотом, не повідомляє про свої результати. Компанія заявила, що проводить “тіньове тестування” технології, збираючи дані з автомобілів, які вже знаходяться на дорогах загального користування.

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