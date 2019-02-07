Хоча контракту з автовиробником він ще не підписав.

Олігарх Павло Фукс придбав в Україні ділянку землі під будівництво фірмового автосалону Tesla. Та чи стане він імортером американських електрокарів – вирішувати керівництву “Тесли”.

Також цікаво: Нова Tesla Model 3 суттєво подешевшала

Щоправда, поки що пан Фукс не є повноцінним власником землі, де планує побудувати автоцентр, оскільки спочатку він повинен виконати всі обумовлені з Tesla умови контракту, повідомляє Autogeek. Вартість земельної ділянки склала 22 мільйони гривень.

Павло Фукс розраховує, що знаменитий американський бренд незабаром буде офіційно представлений в нашій країні і прагне отримати ексклюзивні права на імпорт. Наразі бізнесмен веде переговори з керівництвом Tesla щодо співпраці, однак поки не надто успішно. Тим не менш, перемовини тривають, і українець не втрачає надії на укладення контракту.

Раніше стало відомо, що Tesla в 2019 році вона почне будувати в Європі свої заправні станції для електрокарів. З'являться Supercharger і в Україні – спочатку в Києві, а потім і в інших мегаполісах. А це збільшує шанси на те, що Tesla офіційно зайде в нашу країну і з автомобілями.

Також цікаво: "Офіційна" Tesla в Україні може бути шахрайством