Tesla знизила вартість всіх трьох версій електромобіля Model 3 на $ 1,100, найдешевша конфігурація тепер коштує $42,900 ($34,850 після пільг).

Після недавньої оптимізації цін на преміум-седан Tesla Model S і електрокроссовер Tesla Model X американський автовиробник знизив ціни і на свою третю модель Tesla Model 3. У всіх трьох доступних в даний момент версій вартість стала менше відразу на $1,100.

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Представники компанії пояснили знижку завершенням "дорогої" реферальной програми, що дозволило вивільнити додаткові фінанси:

"В першу чергу завдяки завершенню реферальной програми, яка коштувала нам набагато дорожче, ніж ми припускали, Tesla отримала можливість знизити відпускну ціну на Model 3 на суму $1,100".

Початкова задньопривідна конфігурація Tesla Model 3 "Mid Range Battery" тепер коштує $42,900 або $34,850 з урахуванням податкової пільги ($3,750) і потенційної економії палива ($4,300). Ця модель розганяється до 60 миль/год за 5,6 секунди, може набрати швидкість 125 миль/год (200 км/ч) і має запас ходу 264 миль (425 км) по циклу EPA.

Середня повнопривідна конфігурація Tesla Model 3 "Long Range Battery/Dual Motor All-Wheel Drive" оцінюється в $49,900 ($41,850 з урахуванням пільг). Цей електромобіль розганяється до 60 миль/год за 4,5 секунди, максимальна швидкість руху складає 145 миль/год (235 км/ч), а запас ходу — 310 миль (500 км).

І, нарешті, сама просунута версія Tesla Model 3 "Performance/Dual Motor All-Wheel Drive" тепер коштує $60,900 ($52,850 після знижок). Вона має у своєму розпорядженні той же запас ходу, що і попередня версія (310 миль/500 км), зате розганяється до "сотні" всього за 3,3 секунди і здатна набрати швидкість 155 миль/год (250 км/ч).

У момент анонса версії Tesla Model 3 "Mid Range Battery" її стартова вартість становила $45,000, однак за рахунок більш істотною податкової пільги, мінімальна ціна становила $33,200 (або 35,000, якщо не враховувати економію на заправках).

Нагадаємо, що на початку січня поточного року Tesla знизила ціну на свої електромобілі в США на $2,000, щоб частково компенсувати дворазове скорочення федеральних пільг (з $7,500 до $3,750).