У 2018 році поліція розкрила 2 634 випадки викрадення авто з 6 500. Тобто шанси на те що поліцейські зможуть знайти крадену машину цілою або розібраною були близько 40%.

Втім, варто зазначити, що в 2017 році було угнано 8 824 авто, а знайдено 3 116, тобто ефективність зусиль поліції була на рівні 35%. В свою чергу в 2016 році було викрадено 12 105 авто, а знайдено лише 3 347 - дієвими виявились лише 27% спроб знайти авто.

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Очевидно, що останні кілька років кількість крадіжок авто зменшується, а відсоток розкриття таких злочинів зростає. В той же час, якщо взяти дані за 2013 рік (до реформи поліції), то кількість угонів була на рівні 6 152 авто, знайдено було 3 746 авто. Тобто загальна кількість таких злодіянь була менше, ніж минулого року, а розкрито було близько 60% злочинів.

Сподіваємось, що цього року наша реформована поліція зможе досягти та навіть перевищити показники своїх нереформованих попередників.