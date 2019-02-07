В 2018 году полиция раскрыла 2 634 случая угона авто из 6 500. То есть шансы на то, что полицейские смогут найти краденую машину целой или разобранной были около 40%.

Впрочем, стоит отметить, что в 2017 году было угнано 8824 авто, а найдено 3116, то есть эффективность усилий полиции была на уровне 35%. В свою очередь в 2016 году было похищено 12 105 авто, а найдено только 3347 – действенными оказались лишь 27% попыток найти авто.

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Очевидно, что последние несколько лет количество угонов уменьшается, а процент раскрываемости таких преступлений растет. В то же время, если взять данные за 2013 (до реформы полиции), то количество угонов было на уровне 6152 авто, найдено было 3746 авто. То есть общее количество таких злодеяний было меньше чем в прошлом году, а раскрыто было около 60% преступлений.

Надеемся что в этом году наша реформированная полиция сможет достичь и даже превысить показателей своих нереформированных предшественников.