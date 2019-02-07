Хотя контракт с автопроизводителем он еще не подписал.

Олигарх Павел Фукс приобрел в Украине участок земли под строительство фирменного автосалона Tesla. Но станет ли он имортером американских электрокаров – решать руководству "Теслы".

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Правда, пока г-н Фукс не является полноценным владельцем земли, где планирует построить автоцентр, поскольку сначала он должен выполнить все оговоренные с Tesla условия контракта, сообщает Autogeek. Стоимость земельного участка составила 22 миллиона гривен.

Павел Фукс рассчитывает, что знаменитый американский бренд вскоре будет официально представлен в нашей стране и стремится получить эксклюзивные права на импорт. Сейчас бизнесмен ведет переговоры с руководством Tesla относительно сотрудничества, однако пока не слишком успешно. Тем не менее, переговоры продолжаются, и украинец не теряет надежды на заключение контракта.

Ранее стало известно, что Tesla в 2019 году начнет строить в Европе свои заправочные станции для электрокаров. Появятся Supercharger и в Украине – сначала в Киеве, а затем и в других мегаполисах. А это увеличивает шансы на то, что Tesla официально зайдет в нашу страну и с автомобилями.

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