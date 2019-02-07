Результати престижного конкурсу будуть оголошені в квітні.

На автосалоні в Нью-Йорку у квітні будуть названі переможці конкурсу World Car of the Year, а зараз стали відомі претенденти на титули у шістьох категоріях.

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Організатори конкурсу World Car of the Year представили список фіналістів, які виборюватимуть звання кращого автомобіля 2019 року. Нижче представлено повний список фіналістів WCOTY 2019, відібраних міжнародним журі з 86 автомобільних журналістів. Машини розташовані в алфавітному порядку, а на фотографіях представлені минулорічні переможці у кожній з категорій:

World Car of the Year 2019 (Автомобіль року)

World Luxury Car (Люксовий автомобіль)

Audi A7

Audi Q8

BMW 8 Series

Mercedes-Benz CLS

Volkswagen Touareg

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World Performance Car of the Year (Спортивний автомобіль)

Aston Martin Vantage

BMW M2 Competition

Hyundai Veloster N

McLaren 720S

Mercedes-Benz AMG 4-door Coupe

World Green Car of the Year (Екологічний автомобіль)

Audi E-Tron

Honda Clarity Plug-In Hybrid

Hyundai Nexo

Jaguar I-Pace

Kia Niro EV

World Urban Car of the Year (Міський автомобіль)

Audi A1

Hyundai AH2 / Santro

Kia Soul

SEAT Arona

Suzuki Jimny

World Car Design of the Year (Кращий дизайн)

Citroen C5 Aircross

Jaguar E-Pace

Jaguar I-Pace

Suzuki Jimny

Volvo XC40

5 березня на автосалоні в Женеві будуть названі три основних кандидати на головний титул World Car of the Year, а вже в Нью-Йорку 17 квітня журі оголосить назву моделі, що стане переможцем цьогорічного конкурсу.





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