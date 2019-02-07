Результати престижного конкурсу будуть оголошені в квітні.
На автосалоні в Нью-Йорку у квітні будуть названі переможці конкурсу World Car of the Year, а зараз стали відомі претенденти на титули у шістьох категоріях.
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Організатори конкурсу World Car of the Year представили список фіналістів, які виборюватимуть звання кращого автомобіля 2019 року. Нижче представлено повний список фіналістів WCOTY 2019, відібраних міжнародним журі з 86 автомобільних журналістів. Машини розташовані в алфавітному порядку, а на фотографіях представлені минулорічні переможці у кожній з категорій:
World Car of the Year 2019 (Автомобіль року)
- Audi E-Tron
- BMW 3 Series
- Ford Focus
- Genesis G70
- Hyundai Nexo
- Jaguar I-Pace
- Mercedes-Benz A-Class
- Suzuki Jimny
- Volvo S60 / V60
- Volvo XC40
World Luxury Car (Люксовий автомобіль)
- Audi A7
- Audi Q8
- BMW 8 Series
- Mercedes-Benz CLS
- Volkswagen Touareg
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World Performance Car of the Year (Спортивний автомобіль)
- Aston Martin Vantage
- BMW M2 Competition
- Hyundai Veloster N
- McLaren 720S
- Mercedes-Benz AMG 4-door Coupe
World Green Car of the Year (Екологічний автомобіль)
- Audi E-Tron
- Honda Clarity Plug-In Hybrid
- Hyundai Nexo
- Jaguar I-Pace
- Kia Niro EV
World Urban Car of the Year (Міський автомобіль)
- Audi A1
- Hyundai AH2 / Santro
- Kia Soul
- SEAT Arona
- Suzuki Jimny
World Car Design of the Year (Кращий дизайн)
- Citroen C5 Aircross
- Jaguar E-Pace
- Jaguar I-Pace
- Suzuki Jimny
- Volvo XC40
5 березня на автосалоні в Женеві будуть названі три основних кандидати на головний титул World Car of the Year, а вже в Нью-Йорку 17 квітня журі оголосить назву моделі, що стане переможцем цьогорічного конкурсу.
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