Результати престижного конкурсу будуть оголошені в квітні.

На автосалоні в Нью-Йорку у квітні будуть названі переможці конкурсу World Car of the Year, а зараз стали відомі претенденти на титули у шістьох категоріях.

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Організатори конкурсу World Car of the Year представили список фіналістів, які виборюватимуть звання кращого автомобіля 2019 року. Нижче представлено повний список фіналістів WCOTY 2019, відібраних міжнародним журі з 86 автомобільних журналістів. Машини розташовані в алфавітному порядку, а на фотографіях представлені минулорічні переможці у кожній з категорій:

World Car of the Year 2019 (Автомобіль року)

World Luxury Car (Люксовий автомобіль)

  • Audi A7
  • Audi Q8
  • BMW 8 Series
  • Mercedes-Benz CLS
  • Volkswagen Touareg

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World Performance Car of the Year (Спортивний автомобіль)

  • Aston Martin Vantage
  • BMW M2 Competition
  • Hyundai Veloster N
  • McLaren 720S
  • Mercedes-Benz AMG 4-door Coupe

World Green Car of the Year (Екологічний автомобіль)

  • Audi E-Tron
  • Honda Clarity Plug-In Hybrid
  • Hyundai Nexo
  • Jaguar I-Pace
  • Kia Niro EV

World Urban Car of the Year (Міський автомобіль)

  • Audi A1
  • Hyundai AH2 / Santro
  • Kia Soul
  • SEAT Arona
  • Suzuki Jimny

World Car Design of the Year (Кращий дизайн)

  • Citroen C5 Aircross
  • Jaguar E-Pace
  • Jaguar I-Pace
  • Suzuki Jimny
  • Volvo XC40

5 березня на автосалоні в Женеві будуть названі три основних кандидати на головний титул World Car of the Year, а вже в Нью-Йорку 17 квітня журі оголосить назву моделі, що стане переможцем цьогорічного конкурсу.


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