Користуватись послугами служби зерез можуть лише активні абоненти, що мешкають у одному з мегаполісів США.

Кореспондент агентства Reuters протестував сервіс безпілотних таксі Waymo One на собі та поділився враженнями.

Ранній старт – ризиковий крок для стартапа, однак це ще й грандіозна можливість для Waymo обійти таких потужних конкурентів як GM Cruise та Uber. А тому 5 грудня компанія оголосила про початок роботи на комерційній основі.

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Поки що, платний сервіс Waymo працює лише у столиці штату Арізона – місті Фенікс та його окрузі (до 160 км). Скористатись послугами безпілотних таксі можуть раніше зареєстровані користувачі програми Early Rider (кілька сотень людей). На місці водія все-одно знаходяться працівники Waymo, однак лише для підстраховки.

Журналіст Reuters говорить, що 15-хвилинна поїздка на відстань в 4,8 км обійшлася в $7,59 (211 грн) – трохи дорожче, ніж аналогічне замовлення в сервісі Lyft ($7,22).

Кореспондент розповів, що безпілотник у дії “схожий на водія-початківця, повільного і боязкого”. Машина особливо боязко ставиться до пішоходів, але не може розпізнати їх наміри. Наприклад, вона надовго зупинилася заради людини, що стояла на пішохідному переході і розмовляла по телефону, тож було ясно що перетинати вулицю вона не збиралась.

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Зміни смуги відбуваються “з невпевненим ривком”, при цьому з динаміків лунають голосові повідомлення: “вліво” чи “вправо” – так робот попереджає пасажирів про свої дії. Також репортеру не сподобалися “уповільнення до швидкості равлика” перед знаками і лежачими поліцейськими.

Безпілотник з легкістю виконував лівий поворот на стоянку з перетином трьох смуг зустрічного руху та інші непрості маневри.

Кореспондент Reuters доходить висновку, що коли сервіс Waymo One позбудеться ефекту новизни, не факт, що люди виберуть його при ціні, подібній до “людського” таксі.

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