Найсвіжіша статистика реєстрації автомобілів з екологічно чистими двигунами станом на початок лютого 2019 року.
Протягом січня 2019 року зареєстровано 808 одиниць електрокарів та гібридів, що на 12% менше ніж в грудні. Другий місяць поспіль спостерігаємо сезонний спад в кількості реєстрацій як гібридів, так і електромобілів. Водночас, якщо порівнювати з минулорічним січнем, то відчувається серйозне збільшення реєстрацій “чистого” транспорту.
Тенденція щодо зменшення частки ринку Nissan продовжилась і в січні. Водночас частка Renault в січні зросла. Серед гібридів подібна ситуація росту Kia, а от у Mitsubishi – зниження ринкової частки.
Трійка лідерів серед електрокарів в січні:
- Nissan Leaf – 232 од.
- Renault Kangoo – 33 од.
- Renault Zoe – 29 од.
Трійка лідерів серед гібридів в січні:
- Chevrolet Volt – 50 од.
- Toyota RAV4 – 40 од.
- Toyota Prius – 36 од.
Щомісячна інфографіку ринку електромобілів та авто з гібридними двигунами станом на 1 лютого 2019 р:
Нагадаємо, що стали відомі ТОП-10 нових елеетромобілів у світі.