Найсвіжіша статистика реєстрації автомобілів з екологічно чистими двигунами станом на початок лютого 2019 року.

Протягом січня 2019 року зареєстровано 808 одиниць електрокарів та гібридів, що на 12% менше ніж в грудні. Другий місяць поспіль спостерігаємо сезонний спад в кількості реєстрацій як гібридів, так і електромобілів. Водночас, якщо порівнювати з минулорічним січнем, то відчувається серйозне збільшення реєстрацій “чистого” транспорту.

Тенденція щодо зменшення частки ринку Nissan продовжилась і в січні. Водночас частка Renault в січні зросла. Серед гібридів подібна ситуація росту Kia, а от у Mitsubishi – зниження ринкової частки.

Трійка лідерів серед електрокарів в січні:

Nissan Leaf – 232 од. Renault Kangoo – 33 од. Renault Zoe – 29 од.

Трійка лідерів серед гібридів в січні:

Chevrolet Volt – 50 од. Toyota RAV4 – 40 од. Toyota Prius – 36 од.

Щомісячна інфографіку ринку електромобілів та авто з гібридними двигунами станом на 1 лютого 2019 р:

Нагадаємо, що стали відомі ТОП-10 нових елеетромобілів у світі.