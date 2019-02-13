Найбільш популярною моделлю 2018 року став автомобіль, який позаминулого року був на 146 місці.
Якщо в Україні лідером серед електромобілів вже кілька років поспіль є Nissan Leaf, то в серед нових електрокарів в світі він аж на третьому місці. Найбільш популярним електромобілем у світі стала Tesla Model 3, яка ще рік тому була на 146-му. Звичайно, це пов’язано з обсягами виробництва – їх виготовили і купили 145 тисяч одиниць.Якби компанія-виробник могла випустити більше, покупці забрали і їх.
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Друге місце – за китайською BAIC EC-Series, який продали 90,6 тисяч. А Nissan Leaf другого покоління вибрали 87,1 тисячі чоловік. Четверте та п’яте місця знову посідають моделі Tesla, за ними йдуть китайські електромобілі та французький Renault Zoe.
|Місце у 2018
|Модель авто
|Продано, од.
|Місце у 2017
|1
|Tesla Model 3
|145к
|106
|2
|BAIC EC-Series
|90,6к
|1
|3
|Nissan Leaf
|87,1к
|4
|4
|Tesla Model S
|50к
|2
|5
|Tesla Model X
|49,3к
|5
|6
|JAC iEV E/S
|46,5к
|13
|7
|BYD e5
|46,2к
|15
|8
|Renault Zoe
|40,3к
|7
|9
|Chery eQ EV
|39,7к
|11
|10
|BAIC Eu-Series
|37,3к
|25
Загалом в 2018 року у світу купили трохи менше мільйона електромобілів - 996 тисяч 557 одиниць. А з урахуванням плагін-гібридів кількість проданих електричних машин складає 2 млн 18 тис. штук. Роком раніше таких автомобілів було продано 1 млн 281 тисяч.
З двох мільйонів проданих електрокарів та plug-in машин приблизно половина прийшлася на Китай. Другим за об’ємом ринком у світі стала Європа, третім – Північна Америка.
Нагадаємо, що українці змусили Nissan Leaf проїхати 217 км на морозі.