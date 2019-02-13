Найбільш популярною моделлю 2018 року став автомобіль, який позаминулого року був на 146 місці.

Якщо в Україні лідером серед електромобілів вже кілька років поспіль є Nissan Leaf, то в серед нових електрокарів в світі він аж на третьому місці. Найбільш популярним електромобілем у світі стала Tesla Model 3, яка ще рік тому була на 146-му. Звичайно, це пов’язано з обсягами виробництва – їх виготовили і купили 145 тисяч одиниць.Якби компанія-виробник могла випустити більше, покупці забрали і їх.

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Друге місце – за китайською BAIC EC-Series, який продали 90,6 тисяч. А Nissan Leaf другого покоління вибрали 87,1 тисячі чоловік. Четверте та п’яте місця знову посідають моделі Tesla, за ними йдуть китайські електромобілі та французький Renault Zoe.

Місце у 2018 Модель авто Продано, од. Місце у 2017 1 Tesla Model 3 145к 106 2 BAIC EC-Series 90,6к 1 3 Nissan Leaf 87,1к 4 4 Tesla Model S 50к 2 5 Tesla Model X 49,3к 5 6 JAC iEV E/S 46,5к 13 7 BYD e5 46,2к 15 8 Renault Zoe 40,3к 7 9 Chery eQ EV 39,7к 11 10 BAIC Eu-Series 37,3к 25



Загалом в 2018 року у світу купили трохи менше мільйона електромобілів - 996 тисяч 557 одиниць. А з урахуванням плагін-гібридів кількість проданих електричних машин складає 2 млн 18 тис. штук. Роком раніше таких автомобілів було продано 1 млн 281 тисяч.

З двох мільйонів проданих електрокарів та plug-in машин приблизно половина прийшлася на Китай. Другим за об’ємом ринком у світі стала Європа, третім – Північна Америка.

Нагадаємо, що українці змусили Nissan Leaf проїхати 217 км на морозі.