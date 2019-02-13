Наиболее популярной моделью 2018 года стал автомобиль, который в позапрошлом году был на 146 месте.

Если в Украине лидером среди электромобилей уже несколько лет подряд является Nissan Leaf, то в среди новых электрокаров в мире он только на третьем месте. Наиболее популярным электромобилем в мире стала Tesla Model 3, которая еще год назад была на 146-м. Конечно, это связано с объемами производства – их изготовили и купили 145 тысяч единиц. Если бы компания-производитель могла выпустить больше, покупатели забрали бы и их.

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Второе место – за китайской BAIC EC-Series, который продали 90 600. А Nissan Leaf второго поколения выбрали 87,1 тысяч человек. Четвертое и пятое места вновь занимают модели Tesla, за ними идут китайские электромобили французский Renault Zoe.

Місце у 2018 Модель авто Продано, од. Місце у 2017 1 Tesla Model 3 145к 106 2 BAIC EC-Series 90,6к 1 3 Nissan Leaf 87,1к 4 4 Tesla Model S 50к 2 5 Tesla Model X 49,3к 5 6 JAC iEV E/S 46,5к 13 7 BYD e5 46,2к 15 8 Renault Zoe 40,3к 7 9 Chery eQ EV 39,7к 11 10 BAIC Eu-Series 37,3к 25

В общем в 2018 году в миру купили чуть меньше миллиона электромобилей – 996 тысяч 557 единиц. А с учетом плагин-гибридов количество проданных электрических машин составляет 2 млн 18 тыс. штук. Годом ранее таких автомобилей было продано 1 млн 281 тысяч.

Из двух миллионов проданных электрокаров и plug-in машин примерно половина пришлась на Китай. Вторым по объему рынком в мире стала Европа, третьим – Северная Америка.

Напомним, что украинцы заставили Nissan Leaf проехать 217 км на морозе.