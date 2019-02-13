Наиболее популярной моделью 2018 года стал автомобиль, который в позапрошлом году был на 146 месте.
Если в Украине лидером среди электромобилей уже несколько лет подряд является Nissan Leaf, то в среди новых электрокаров в мире он только на третьем месте. Наиболее популярным электромобилем в мире стала Tesla Model 3, которая еще год назад была на 146-м. Конечно, это связано с объемами производства – их изготовили и купили 145 тысяч единиц. Если бы компания-производитель могла выпустить больше, покупатели забрали бы и их.
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Второе место – за китайской BAIC EC-Series, который продали 90 600. А Nissan Leaf второго поколения выбрали 87,1 тысяч человек. Четвертое и пятое места вновь занимают модели Tesla, за ними идут китайские электромобили французский Renault Zoe.
|Місце у 2018
|Модель авто
|Продано, од.
|Місце у 2017
|1
|Tesla Model 3
|145к
|106
|2
|BAIC EC-Series
|90,6к
|1
|3
|Nissan Leaf
|87,1к
|4
|4
|Tesla Model S
|50к
|2
|5
|Tesla Model X
|49,3к
|5
|6
|JAC iEV E/S
|46,5к
|13
|7
|BYD e5
|46,2к
|15
|8
|Renault Zoe
|40,3к
|7
|9
|Chery eQ EV
|39,7к
|11
|10
|BAIC Eu-Series
|37,3к
|25
В общем в 2018 году в миру купили чуть меньше миллиона электромобилей – 996 тысяч 557 единиц. А с учетом плагин-гибридов количество проданных электрических машин составляет 2 млн 18 тыс. штук. Годом ранее таких автомобилей было продано 1 млн 281 тысяч.
Из двух миллионов проданных электрокаров и plug-in машин примерно половина пришлась на Китай. Вторым по объему рынком в мире стала Европа, третьим – Северная Америка.
Напомним, что украинцы заставили Nissan Leaf проехать 217 км на морозе.