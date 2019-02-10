По сравнению с прошлым годом спрос на электромобили в Украине вырос в 2,3 раза. В январе украинцы поставили на учет 441 электромобиля, сообщает ассоциация "Укравтопром".
По-прежнему, основную массу в "зеленом" сегменте авторынка составили подержанные автомобили, ввезенные из-за границы. В январе их было 404 шт.
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Самым популярным электромобилем на украинском рынке остается Nissan Leaf. За месяц 231 автомобиль этой модели пополнил национальный автопарк.
А лидером среди новых электрокаров стал JAGUAR I-Pace, предпочтение которому отдали 13 автомобилистов. Стоит отметить, что в регистрациях в прошлом месяце старых JAGUAR I-Pace не было вовсе.
ТОП-10 первичного рынка электромобилей января выглядит следующим образом:
- NISSAN Leaf – 231 шт.
- RENAULT Zoe – 29 шт.
- TESLA Model S – 28 шт.
- BMW i3 – 27 шт.
- FIAT 500e – 24 шт.
- VOLKSWAGEN е-Golf – 18 шт.
- TESLA Model X – 16 шт.
- JAGUAR I-Pace – 13 шт.
- KIA Soul EV – 11 шт.
- CHEVROLET Bolt и MERCEDES-BENZ B Electric Drive – по 10 шт.