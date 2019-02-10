У порівнянні з минулим роком попит на електромобілі в Україні виріс в 2,3 рази. У січні українці поставили на облік 441 електромобіль, повідомляє асоціація «Укравтопром».
Як і раніше, основну масу в “зеленому” сегменті авторинку склали старі автомобілі, ввезені з-за кордону. У січні їх було 404 шт.
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Найпопулярнішим електромобілем на українському ринку залишається Nissan Leaf. За місяць 231 автомобіль цієї моделі поповнив національний автопарк.
А лідером серед нових електрокарів став JAGUAR I-Pace, перевагу якому віддали 13 автомобілістів. Варто відзначити, що в реєстраціях минулого місяця старих JAGUAR I-Pace не було зовсім.
ТОП-10 первинного ринку електромобілів січня виглядає наступним чином:
NISSAN Leaf – 231 шт.
RENAULT Zoe – 29 шт.
TESLA Model S – 28 шт.
BMW i3 – 27 шт.
FIAT 500e – 24 шт.
VOLKSWAGEN е-Golf – 18 шт.
TESLA Model X – 16 шт.
JAGUAR I-Pace – 13 шт.
KIA Soul EV – 11 шт.
CHEVROLET Bolt і MERCEDES-BENZ B Electric Drive – по 10 шт.