У порівнянні з минулим роком попит на електромобілі в Україні виріс в 2,3 рази. У січні українці поставили на облік 441 електромобіль, повідомляє асоціація «Укравтопром».

Як і раніше, основну масу в “зеленому” сегменті авторинку склали старі автомобілі, ввезені з-за кордону. У січні їх було 404 шт.

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Найпопулярнішим електромобілем на українському ринку залишається Nissan Leaf. За місяць 231 автомобіль цієї моделі поповнив національний автопарк.

А лідером серед нових електрокарів став JAGUAR I-Pace, перевагу якому віддали 13 автомобілістів. Варто відзначити, що в реєстраціях минулого місяця старих JAGUAR I-Pace не було зовсім.

ТОП-10 первинного ринку електромобілів січня виглядає наступним чином:

NISSAN Leaf – 231 шт.

RENAULT Zoe – 29 шт.

TESLA Model S – 28 шт.

BMW i3 – 27 шт.

FIAT 500e – 24 шт.

VOLKSWAGEN е-Golf – 18 шт.

TESLA Model X – 16 шт.

JAGUAR I-Pace – 13 шт.

KIA Soul EV – 11 шт.

CHEVROLET Bolt і MERCEDES-BENZ B Electric Drive – по 10 шт.