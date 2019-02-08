Тепер перевірити наявність необхідних запчастин для автомобіля марок Peugeot і Citroën можна, не виходячи з дому. Компанія "Пежо Сітроен Україна" запускає нову послугу - пошук оригінальних запчастин в режимі "онлайн" на всіх авторизованих сервісних станціях.

Деякі автолюбителі цілком усвідомлено вибирають оригінальні запчастини для свого автомобіля не дивлячись на ціну: максимальна надійність, точні настановні розміри, тривалий термін служби, відповідність усім вимогам якості і безпеки.

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Але часом буває так, що на знайомій фірмової СТО потрібного товару немає в наявності, доводиться довго чекати поставку деталі – хоча вона є на іншому сервісі в вашому ж місті. Тепер ця проблема вирішена, адже наявність оригінальних запчастин для Peugeot і Citroën на всіх авторизованих СТО можна перевірити онлайн – прямо з домашнього або робочого комп'ютера.

Нова послуга забезпечує більше зручності і комфорту навіть настільки специфічному напрямку роботи, як пошук запчастин для післяпродажного обслуговування автомобіля. Крім того, онлайн-перевірка наявності оригінальних запчастин дозволяє скоротити втрати часу і грошей. По-перше, більше ніяких очікувань і поїздок в пошуках потрібних деталей, по-друге, можна швидко відремонтувати автомобіль і запустити його в роботу, уникнувши фінансових втрат і недоотриманого прибутку.

Щоб скористатися перевагами онлайн-сервісу, досить лише знати код необхідної деталі і ввести його у вікні запиту. Після цього система видасть результат з переліком дилерів, у яких запчастина є в наявності.