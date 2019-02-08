Найдоступніший кросовер чеської марки, здається, повністю готовий до дебюту.

Новий компактний кросовер Skoda Kamiq був помічений під час випробувань на треку та автомагістралі D11, що веде у Прагу.

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Очікується, що найдоступніший кросовер “Шкода” покаже у Женеві на початку березня, однак існує ймовірність, що прем'єра Skoda Kamiq відбудеться не в Швейцарії, а в рамках окремого заходу.

Фото: Skoda Kamiq 2020 / Skoda

Сайт Novinky.cz оприлюднив відео з новим автомобілем майже без камуфляжу. Судячи з вигляду, міський кросовер вже повністю готовий до запуску у виробництво.

Машина, побудована на платформі MQB A0, котру використовують також Seat Arona та Volkswagen T-Cross. А найближчим конкурентом нового чеського кросовера буде Ford Fiesta SUV.

Камуфляж майже не приховує зовнішність автомобіля, крізь нього видно, що Kamiq має розділені горизонтально фари, а задні світлодіодні ліхтарі заходять на дверцята багажника.



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