А ще новий двигун і спорт-пакет.

Міні-фургон Mercedes-Benz Citan пережив планове оновлення зовнішності, разом з яким отримав новий дизельний двигун та стайлінг-пакет для тюнінгу.

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Ключова зміна в оновленому Citan – під капотом. Це 1,5-літровий турбодизель OM 608 нового покоління, котрий потужніший та екологічніший за попередника – OM 607. Цей мотор відповідає останнім екологічним стандартам Євро 6d-TEMP, включаючи норми щодо замірів в реальних умовах Real Driving Emission.

Citan з новим турбодизелем пропонується в трьох виконаннях: 108 СDI (80 к.с., 210 Нм), 109 СDI (95 к.с., 230 Нм) та 111 СDI (116 к.с., 260 Нм). Споживання пального у змішаному циклі коливається у межах від 4,6 до 4,8 літрів на 100 кілометрів, залежно від потужності. Новий двигун поєднується з новою ж 6-ступінчатою механічною коробкою епредач. Починаючи з літа цього року вантажні фургони Citan Panel Van також отримають новий двигун слідом за Сitan Tourer.

Фото: 2019 Mercedes-Benz Citan / Daimler

Зовнішній вигляд Mercedes-Benz Citan у результаті оновлення злегка змінився, а з пакетом заводського тюнінгу комерційний автомобіль може виглядати ледь не спорткаром. Спорт-пакет для Citan включає червоні молдинги на бампері і корпусах зовнішніх дзеркал, хромовані молдинги на решітці радіатора, а також сірі спортивні накладки на зсувних дверях і задніх арках.

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