А еще новый двигатель и спорт-пакет.

Мини-фургон Mercedes-Benz Citan пережил плановое обновление внешности, вместе с которым получил новый дизельный двигатель и стайлинг-пакет для тюнинга.

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Ключевое изменение в обновленном Citan – под капотом. Это 1,5-литровый турбодизель OM 608 нового поколения, который мощнее и экологичнее предшественника – OM 607. Этот мотор соответствует последним экологическим стандартам Евро 6d-TEMP, включая нормы относительно замеров в реальных условиях Real Driving Emission.

Citan с новым турбодизелем предлагается в трех исполнениях: 108 СDI (80 к.с., 210 Нм), 109 СDI (95 к.с., 230 Нм) и 111 СDI (116 к.с., 260 Нм). Потребление топлива в смешанном цикле колеблется в пределах от 4,6 до 4,8 литров на 100 километров, в зависимости от мощности. Новый двигатель сочетается с новой же 6-ступенчатой механической коробкой епредач. Начиная с лета этого года грузовые фургоны Citan Panel Van также получат новый двигатель вслед за Сitan Tourer.

Фото: 2019 Mercedes-Benz Citan / Daimler

Внешний вид Mercedes-Benz Citan в результате обновления слегка изменился, а с пакетом заводского тюнинга коммерческий автомобиль может выглядеть чуть ли не спорткаром. Спорт-пакет для Citan включает красные молдинги на бампере и корпусах наружных зеркал, хромированные молдинги на решетке радиатора, а также серые спортивные накладки на сдвижных дверях и задних арках.

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