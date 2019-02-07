Концептуальному кросоверу GFG Kangaroo обіцяна максимальна швидкість у 250 км/год на будь-якій поверхні.

Автомобільна компанія GFG Style, заснована в 2015 році легендарним дизайнером Джорджетто Джуджаро та його сином Фабріціо, оприлюднила тизер нового концепту під назвою Kangaroo, який буде представлений на автосалоні в Женеві на початку березня.

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Головна особливість прототипа GFG Kangaroo – здатність розвивати швидкість до 250 км / год не лише на асфальті, а й на пересіченій місцевості!

Поки що інформації про машину небагато. Італійці повідомляють, що “Кенгуру” являє собою електричний спортивний кросовер. Самі творці називають його не інакше, як гіпер-SUV. Kangaroo вміщує водія і одного пасажира, має повнопривідну трансмісію і підрулюючими задніми колесами. Рама двомісного супер-джипа виготовлена з алюмінію, а кузов – з карбону.

“Наразі ми розкриваємо лише “очі” цього незвичайного концепту, який, за нашою традицією, буде представлений в Женеві і після завершення шоу буде проходити всебічні випробування на різних поверхнях”, – говорить Фабріціо Джуджаро.

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