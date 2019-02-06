Кажуть, що чоловіки – великі діти. І це відео є яскравим свідченням цього твердження.

“Чим би дитя не тішилось, аби не плакало”, кажуть українці. А як щодо дорослих? Один чоловік з Канади вигадав собі досить дивне хобі й присвятив йому 14 років свого життя.

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Автор Ютуб-каналу LilGiantsConstrCo – канадієць Джо Мюррей ось уже 14 років будує підвал під своїм будинком, використовуючи для цього іграшкові екскаватори, бульдозери та самоскиди на дистанційному управлінні. роботи попереду ще чимало, та Джо, здається, нікуди не квапиться.

За професією Джо Мюррей фермер, раніше розводив худобу, а тепер вирощує зерно.



Він завів цілий парк радіокерованих будівельних машин, частину з яких сконструював сам. Відеозвіти про виконану роботу чоловік регулярно публікує на своєму каналі у YouTube та на сайті rctruckandconstruction.com. У осьтаннього відео, розміщеного 3 лютого, вже більше двох тисяч переглядів, а у старіших відео – є й по 50 тисяч. Тобто захоплення канадійця розділяють чимало людей, яким не бракує терпіння на перегляд цих роликів.

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