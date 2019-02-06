Спочатку Китай, потім США і лише в останню чергу – Старий Світ.

Європейці нарешті дочекались офіційної прем’єри оновленого Volkswagen Passat. Рестайлінг торкнувся одразу седана, універсала та його “позашляхової” версії Alltrack.

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Після того, як Volkswagen в 2018 році представив абсолютно новий Passat для Китаю, а на початку 2019 року оновив модель для США, нарешті настав момент для модернізації європейської версії авто. побачити автомобіль наживо можна буде у Женеві.

Фото: Volkswagen Passat 2019 / Volkswagen

Passat 2019 року виглядає дуже схожим на попередника, хоча у новинки інакші ґрати радіатора, передній і задній бампери. У базову комплектацію моделі включені світлодіодні фари й ліхтарі. Що цікаво – матрична оптика запозичена у нового Volkswagen Touareg і модернізована під Passat.

Ззаду оновлений Passat можна впізнати по напису Passat, розтягнутому на всю ширину дверки багажника.

Фото: 2019 Volkswagen Passat / Volkswagen

Всередині з очевидних оновлень – мультимедійна система 3-го покоління з підтримкою інтернет-радіо і інформацією про пробки в реальному часі. Тачскрін доступний в 6,5-, 8- і 9,2-дюймових розмірах і поєднується з модернізованою цифровою панеллю приладів.

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Ключовою точкою змін Volkswagen Passat 2019 модельного року стало розширення систем активної безпеки. Зокрема, оновлена ​​модель здатна на швидкості до 210 км/год рухатись в напівавтоматичному режимі. Інтелектуальний круїз-контроль, асистент утримання смуги, помічник руху з причепом і функція автопарковки – це лише частина нових систем для “Пассата”. Крім того, для поліпшення ефективності гальмування всі версії Passat тепер оснащені електромеханічним підсилювачем гальм.

Фото: оновлений Volkswagen Passat універсал / Volkswagen

Усі двигуни зазнали модернізації – вони оснащені сажевим фільтром для зменшення шкідливих викидів. Бензинові мотори TSI запропоновані в варіантах на 150, 180 і 272 к.с., а дизелі TDI генерують 120, 190 або 240 к.с.

Фото: Volkswagen Passat GTE універсал / Volkswagen

Версія Passat GTE з гібридною силовою установкою збільшила автономний пробіг на електротязі до 55 кілометрів по циклу WLTP – у дорестайлингової версії було 50.

Фото: 2019 Volkswagen Passat Alltrack / Volkswagen

Прийом замовлень на модернізовану модель відкриється у травні, а на ринку Європи рестайлінговий Volkswagen Passat з'явиться в серпні.

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