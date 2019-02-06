Сначала Китай, затем США и только в последнюю очередь – Старый Свет.

Европейцы наконец дождались официальной премьеры обновленного Volkswagen Passat. Рестайлинг коснулся сразу седана, универсала и его "внедорожной" версии Alltrack.

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После того, как Volkswagen в 2018 году представил совершенно новый Passat для Китая, а в начале 2019 года обновил модель для США, наконец настал момент для модернизации европейской версии авто. Увидеть автомобиль вживую можно будет в Женеве.

Фото: Volkswagen Passat 2019 / Volkswagen

Passat 2019 года выглядит очень похожим на предшественника, хотя у новинки другая решетка радиатора, передний и задний бамперы. В базовую комплектацию модели включены светодиодные фары и фонари. Что интересно – матричная оптика позаимствована у нового Volkswagen Touareg и модернизированная под Passat.

Сзади обновленный Passat можно узнать по надписи Passat, растянутом на всю ширину дверки багажника.

Фото: 2019 Volkswagen Passat / Volkswagen

Внутри по очевидным обновлений – мультимедийная система 3-го поколения с поддержкой интернет-радио и информацией о пробках в реальном времени. Тачскрин доступен в 6,5-, 8- и 9,2-дюймовых размерах и сочетается с модернизированной цифровой панелью приборов.

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Ключевой точкой изменений Volkswagen Passat 2019 модельного года стало расширение систем активной безопасности. В частности, обновленная модель способна на скорости до 210 км/ч двигаться в полуавтоматическом режиме. Интеллектуальный круиз-контроль, ассистент удержания полосы, помощник движения с прицепом и функция автопарковки – это лишь часть новых систем для "Пассата". Кроме того, для улучшения эффективности торможения все версии Passat теперь оснащены электромеханическим усилителем тормозов.

Фото: обновленный Volkswagen Passat универсал / Volkswagen

Все двигатели подверглись модернизации – они оснащены сажевым фильтром для уменьшения вредных выбросов. Бензиновые моторы TSI предложенные в вариантах на 150, 180 и 272 л.с., а дизели TDI генерируют 120, 190 или 240 л.с.

Фото: Volkswagen Passat GTE универсал / Volkswagen

Версия Passat GTE с гибридной силовой установкой увеличила автономный пробег на электротяге до 55 километров по циклу WLTP – в дорестайлинговом версии было 50.

Фото: 2019 Volkswagen Passat Alltrack / Volkswagen

Прием заказов на модернизированную модель откроется в мае, а на рынке Европы рестайлинговый Volkswagen Passat появится в августе.

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