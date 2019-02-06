Говорят, что мужчины – большие дети. И это видео является ярким свидетельством этого утверждения.

"Чем бы дитя не радовалось, лишь бы не плакало", говорят украинцы. А как насчет взрослых? Один человек из Канады придумал себе довольно странное хобби и посвятил ему 14 лет своей жизни.

Также интересно: Volkswagen официально представил обновленный Passat для Европы

Автор Ютуб-канала LilGiantsConstrCo – канадец Джо Мюррей вот уже 14 лет строит подвал под своим домом, используя для этого игрушечные экскаваторы, бульдозеры и самосвалы на дистанционном управлении. работы впереди еще немало, но Джо, кажется, никуда не торопится.

По профессии Джо Мюррей фермер, ранее разводил скот, а теперь выращивает зерно.



Он завел целый парк радиоуправляемых строительных машин, часть из которых сконструировал сам. Видеоотчеты о проделанной работе мужчина регулярно публикует на своем канале в YouTube и на сайте rctruckandconstruction.com. У последнего видео, размещенного 3 февраля, уже больше двух тысяч просмотров, а у более старых видео – есть и по 50 тысяч. То есть хобби канадца разделяет немало людей, которым хватает терпения на просмотр этих роликов.

Также интересно: На каких автомобилях ездит Юлия Тимошенко