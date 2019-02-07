Концептуальному кроссоверу GFG Kangaroo обещана максимальная скорость в 250 км/ч на любой поверхности.

Автомобильная компания GFG Style, основанная в 2015 году легендарным дизайнером Джорджетто Джуджаро и его сыном Фабрицио, обнародовала тизер нового концепта под названием Kangaroo, который будет представлен на автосалоне в Женеве в начале марта.

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Главная особенность прототипа GFG Kangaroo – способность развивать скорость до 250 км/ч не только на асфальте, но и на пересеченной местности!

Пока информации о машине немного. Итальянцы сообщают, что "Кенгуру" представляет собой электрический спортивный кроссовер. Сами создатели называют его не иначе, как гипер-SUV. Kangaroo вмещает водителя и одного пассажира, имеет полноприводную трансмиссию и подруливающие задние колеса. Рама двухместного супер-джипа изготовлена ​​из алюминия, а кузов – из карбона.

"Сейчас мы раскрываем только “глаза” этого необычного концепта, который, по нашей традиции, будет представлен в Женеве и после завершения шоу будет проходить всесторонние испытания на различных поверхностях", – говорит Фабрицио Джуджаро.

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