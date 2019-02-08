Самый доступный кроссовер чешской марки, кажется, полностью готов к дебюту.

Новый компактный кроссовер Skoda Kamiq был замечен во время испытаний на треке и автомагистрали D11, ведущей в Прагу.

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Ожидается, что самый доступный кроссовер "Шкода" покажет в Женеве в начале марта, однако существует вероятность, что премьера Skoda Kamiq состоится не в Швейцарии, а в рамках отдельного мероприятия.

Фото: Skoda Kamiq 2020 / Skoda

Сайт Novinky.cz обнародовал видео с новым автомобилем почти без камуфляжа. Судя по виду, городской кроссовер уже полностью готов к запуску в производство.

Машина построена на платформе MQB A0, которую используют также Seat Arona и Volkswagen T-Cross. А ближайшим конкурентом нового чешского кроссовера будет Ford Fiesta SUV.

Камуфляж почти не скрывает внешность автомобиля, сквозь него видно, что Kamiq имеет разделенные горизонтально фары, а задние светодиодные фары заходят на дверцу багажника.

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