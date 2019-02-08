Теперь проверить наличие необходимых запчастей для автомобиля марок Peugeot и Citroën можно, не выходя из дома. Компания "Пежо Ситроен Украина" запускает новую услугу – поиск оригинальных запчастей в режиме «онлайн» на всех авторизованных сервисных станциях.

Некоторые автолюбители вполне осознано выбирают оригинальные запчасти для своего автомобиля не взирая на цену: максимальная надежность, точные установочные размеры, длительный срок службы, соответствие всем требованиям качества и безопасности.

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Но порой бывает так, что на знакомой фирменной СТО нужного товара нет в наличии, приходится долго ждать поставку детали – хотя она есть на другом сервисе в вашем же городе. Теперь эта проблема решена, ведь наличие оригинальных запчастей для Peugeot и Citroën на всех авторизованных СТО можно проверить онлайн – прямо с домашнего или рабочего компьютера.

Новая услуга обеспечивает больше удобства и комфорта даже столь специфическому направлению работы, как поиск запчастей для послепродажного обслуживания автомобиля. Кроме того, онлайн-проверка наличия оригинальных запчастей позволяет сократить потери времени и денег. Во-первых, больше никаких ожиданий и поездок в поисках нужных деталей, во-вторых, можно быстро отремонтировать автомобиль и запустить его в работу, избежав финансовых потерь и недополученной прибыли.

Чтобы воспользоваться преимуществами онлайн-сервиса, достаточно лишь знать код необходимой детали и ввести его в окне запроса. После этого система выдаст результат с перечнем дилеров, у которых запчасть находится в наличии.