Для этого украинские умельцы пристроили 42-киловаттную батарею от нового поколения Nissan Leaf до старого "лифа" 2014 года.

В первой части видео этого эксперимента мастерам с канала "Электричка" так и не удалось полноценно установить батарею большего объема. Поэтому тяговый аккумулятор пришлось разобрать.

Внешне эти две батареи были очень похожи, однако для успешного "опрокидывания" некоторые элементы электрической "утвари" одолжили из новой модели. После этого старый Nissan Leaf с батареей от машины нового поколения смог проехать аж 217 км, причем зимой, при минусовой температуре воздуха. Для обычного Nissan Leaf первого поколения это недостижимое значение!

Впрочем, существует масса нюансов, из-за которых повторять данный эксперимент не стоит. Каких?

Смотрите видео установки батареи нового Nissan Leaf на новый:

Напомним, что в январе украинцы купили вдвое больше электромобилей.