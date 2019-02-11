Для цього українські умільці прилаштували 42-кіловатну батарею від нового покоління Nissan Leaf до старого "Ліфа" 2014 року.

В першій частині відео цього експерименту майстрам з каналу "Електричка" так і не вдалось повноцінно інсталювати батарею більшого об’єму. Тому тяговий акумулятор довелось розібрати.

Зовні ці дві батареї були дуже схожі, однак для успішного "перекидання" деякі елементи електричного "начиння" запозизичи з нової моделі. Після цього старий Nissan Leaf з батарею від машини нового покоління зміг проїхати аж 217 км, причому взимку, при мінусовій температурі повітря. Для звичайного Nissan Leaf першого покоління це недосяжне значення!

Втім, існує маса нюансів, через які повторювати даний експеримент не варто. Яких?

Дивіться відео встановлення батареї з нового Nissan Leaf на новий:

Нагадаємо, що в січні українці купили вдвічі більше електромобілів.