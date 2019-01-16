Українські ентузіасти зняли високовольтну батарею з нового Nissan Leaf потужнісю 40 кВт*год та поставили на вживаний "Ліф" з 24-кіловатною батареєю.

На каналі "Електричка" ентузіасти спробували встановити високовольтний акумулятор з нового покоління Nissan Leaf на попередній. Адже зовні між ними немає різниці – як за розмірами, так і за кріпленнями та роз’ємами.

Тобто, з конструктивної точки зору, така "імплантація" цілком реальна. Але чи "подружиться" електроніка "старшої" машини з батареєю "молодшої"? Чи поїде "електричка" після маніпуляцій з "мізками" електромобілів, за допомогою приладу Consult?

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Дивіться у відео спробу заміни батареї на Nissan Leaf:

Нагадаємо, що раніше ентузіасти оцінили, у скільки обійдеться ремонт нового Nissan Leaf.