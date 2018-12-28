Українці придбали на автоаукціоні В США битий електромобіль Nissan Leaf. Його привезли в Харків та провели дефектовку. Скільки коштуватимуть на нього деталі та робота?

Компанія, яка займається продажем та ремонтом електромобілів, придбала в США Nissan Leaf другого покоління, в кузові ZE1. Автомобіль зовсім свіжий – він був випущений в квітні 2018 року, з пробігом в 800 кілометрів. За машину на аукціоні заплатили 18 700 доларів. За доставку заплатили ще 2000, тому бюджет за цю машину вийшов близько 21 тисячі доларів.

Попередньо замовили запчастин на 2200 доларів. Загалом думали, що все відновлення обійдеться максимум у 4000 доларів!

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Однак після того, як оглянули її в Україні, виявили набагато більше пошкоджень, аніж думали раніше. Лише за запчастини доведеться заплатити близько восьми тисяч доларів!

Враховуючи вартість робіт, загальна сума, в яку обійдеться цей Nissan Leaf буде приблизно такою, за яку можна придбати повністю новий, не битий аналогічний автомобіль.

Нагадаємо, що закон про відміну ПДВ на електромобілі підписано.