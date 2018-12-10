Проект Закону "Про зміни до податкового кодексу..." підписано Президентом.

Серед іншого, в Законі номер 9260 йдеться про продовження пільг щодо сплати ПДВ на електромобілі до кінція 2022 року.

В 2016 році авто на електротязі звільнили від сплати мита (10% від митної вартості), нагадує у своєму дописі в Фейсбук міністр інфраструктури Олександр Омелян.

А в кінці 2017 року у податковий та митний кодекси внесли зміни щодо звільнення від сплати акцизного збору та ПДВ при ввезенні електрокарів на весь 2018 рік. Підписаний сьогодні законопроект продовжує ці пільги ще на три роки.

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Внаслідок дії пільг за перші три квартали 2018 року в Україні зареєстровано на 54% електрокарів більше ніж за цей же період 2017 року.

А відповідно до останніх даних на 01.12.2018 в Україні вже зареєстровано 10 186 електромобілів!

Дуже важливим завданням було продовжити цей тренд для створення динамічного ринку електромобілів, ще на декілька років. Тільки цей фактор, на мою думку, може максимально ефективно зацікавити іноземних інвесторів вкладати кошти в створення виробництва електромобілів, їх складових та літій-іонних батарей, саме на території України (наявність сировини, інженерів та зацікавлення влади як держави в цілому так і на місцях - маємо).

І ось завершення першого етапу створення загального тренду електромобілізації в Україні вважаю завершеним, - вважає Омелян.

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Тепер розпочинається другий етап, а саме те заради чого було тимчасово відміняти мито, акциз та ПДВ: створення умов для інвестора з виробництва електрокарів, батарей і зарядок до них в Україні.

Ще на початку 2018 року, Мінінфраструктури спільно з комітетом податкової та митної політики підготували два законопроекти 8159 та 8160, де ми врахували податкові та митні пільги для інвестиційної привабливості на наступні 15 років у створенні виробництва електромобілів, їх складових та літій-іонних батарей до них.

Нагадаємо, що відтепер українці зможуть замоляти Tesla Model 3.