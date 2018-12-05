Нове супердешеве паливо вдвічі збільшує електромобілям запас ходу!

Ізраїльсько-австралійська компанія Electriq Global запропонувала нову технологію, що поєднує переваги електрокарів, бензинових авто та машин на водневих паливних елементах.

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Батареї сучасних електромобілів усе ще досить довго заряджаються, а їхня заміна – страшенно дорога. З іншого боку водневі елементи живлення, хоч і є гарною альтернативою батареям, надзвичайно вибухонебезпечні! Ну а єдиною перевагою автомобілів з традиційними ДВЗ на сьогодні залишається лиш запас ходу на одному баку та наявна мережа заправних станцій.

Electriq Global створила нове паливо, що сполучає в собі переваги бензину, водню і електричних батарей: воно дешеве, екологічно чисте і придатне для переробки та повторного використання, повідомляє Еcotechnica. В інноваційному продукті водень стабілізовано в рідину, 60% якої становить вода.

Повністю підготовлене до застосування паливо містить близько трьох відсотків водню і 97 відсотків допоміжної суміші. Воно може просто і безпечно транспортуватися в цистернах, які зазвичай використовують для нафтопродуктів. Заправлятись ним також можна на звичайних заправках, однак в окремий бак, що являє собою спеціальний модуль з каталізатором для вивільнення водню з заправної суміші. Газ буде надходити в паливні елементи і конвертуватися в електричну енергію, яка і буде приводити в рух електромобілі.

Винахідники відзначають, що заправка стандартного бака автомобіля коштуватиме менше 50% менше ніж аналогічний об’єм бензину, а пробіг збільшиться вдвічі.

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