Украинцы приобрели на автоаукционе В США битый электромобиль Nissan Leaf. Его привезли в Харьков и провели дефектовку. Сколько будут стоить на него детали и работа?

Компания, которая занимается продажей и ремонтом электромобилей, приобрела в США Nissan Leaf второго поколения, в кузове ZE1. Автомобиль совсем свежий – он был выпущен в апреле 2018 года, с пробегом в 800 километров. За машину на аукционе заплатили 18 700 долларов. За доставку заплатили еще 2000, поэтому бюджет за эту машину вышел около 21 тысячи долларов.

Предварительно заказали запчасти на 2200 долларов. В общем думали, что все восстановление обойдется максимум в 4000 долларов!

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Однако после того, как осмотрели ее в Украине, выявили гораздо больше повреждений, чем думали раньше. Только за запчасти придется заплатить около восьми тысяч долларов!

Учитывая стоимость работ, общая сумма, в которую обойдется этот Nissan Leaf будет примерно такой, за которую можно купить полностью новый, не битый аналогичный автомобиль.

Напомним, что закон об отмене НДС на электромобили подписан.