Новинка майже втричі ефективніша у плані автономного пробігу, порівняно з першим Leaf 2010 року.

На виставці CES 2019 Лас-Вегасі Nissan оголосила про наступний крок еволюції свого електричного бестселера: версія моделі під назвою Leaf e+ отримала акумулятор на 62 кВт*год, що додає близько 40% до запасу ходу звичайного Leaf 2019 модельного року.

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Тягова батарея звичайного Leaf складається з 192 блоків, тоді як у акумуляторі Leaf e+ їх налічується аж 288. При цьому габарити елемента живлення практично не змінились, а ефективність зросла приблизно на 40 відсотків. Якщо базовий Ліф з 40-ватною батареєю може долати на одному заряді до 245 км, то новинка здатна проїхати близько 385 кілометрів. Час на зарядку e+ при цьому також залишився на рівні звичайної моделі.

Акумулятор підвищеної ємності і більш продуктивний двигун електромобіля Leaf e+ забезпечують йому потужність у 160 кВт (215 к.с.) і крутний момент 340 Нм.

Новий Leaf оснащений 8-дюймовим сенсорним дисплеєм з наступним поколінням навігаційної системи, а кожна програма оновлюється через бездротовий інтернет одним натисканням кнопки.

Ще одна фішка Leaf e-Plus – сумісність з системою Nissan Energy, яка забезпечує інтеграцію між транспортним засобом і централізованою мережею електропостачання, а також між транспортним засобом і будинком. Таким чином, японські інженери пропонують використовувати новий електрокар в якості “павер-банку”.



Leaf e+ почне продаватись в Японії з січня, до середини року вийде на ринки Америки та Європи, а попередні замовлення приймають вже зараз. В США й Канаді серія Leaf e+ позначатиметься як Leaf Plus, а в Європі отримає назву Leaf 3.ZERO e+. Вартість новинки у Європі стартуватиме з відмітки у 45 тисяч євро.

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