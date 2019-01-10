Новинка почти втрое эффективнее в плане автономного пробега по сравнению с первым Leaf 2010 года.

На выставке CES 2019 Лас-Вегасе Nissan объявила о следующем шаге эволюции своего электрического бестселлера: версия модели под названием Leaf e+ получила аккумулятор на 62 кВт*ч, что добавляет около 40% в запас хода обычного Leaf 2019 модельного года.

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Тяговая батарея обычного Leaf состоит из 192 блоков, тогда как в аккумуляторе Leaf e+ их насчитывается до 288. При этом габариты аккумулятора практически не изменились, а эффективность возросла примерно на 40 процентов. Если базовый Лиф с 40-ваттной батареей может преодолевать на одном заряде до 245 км, то новинка способна проехать около 385 километров. Время на зарядку e+ при этом также остался на уровне обычной модели.

Аккумулятор повышенной емкости и более производительный двигатель электромобиля Leaf e+ обеспечивают ему мощность в 160 кВт (215 л.с.) и крутящий момент 340 Нм.

Новый Leaf оснащен 8-дюймовым сенсорным дисплеем с последующим поколениям навигационной системы, а каждая программа обновляется через беспроводной интернет одним нажатием кнопки.

Еще одна фишка Leaf e-Plus – совместимость с системой Nissan Energy, которая обеспечивает интеграцию между транспортным средством и централизованной сетью электроснабжения, а также между транспортным средством и домом. Таким образом, японские инженеры предлагают использовать новый электрокар в качестве "пауэр-банка".

Leaf e+ начнет продаваться в Японии с января, к середине года выйдет на рынки Америки и Европы, а предварительные заказы принимают уже сейчас. В США и Канаде серия Leaf e+ будет обозначаться как Leaf Plus, а в Европе получит название Leaf 3.ZERO e+. Стоимость новинки в Европе стартует с отметки в 45 тысяч евро.

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