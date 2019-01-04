Самая дешевая электрическая Tesla Model 3 стоит во Франции 53 500 евро.

Tesla Model 3, которая анонсировалась как наиболее бюджетная Tesla за 25 тысяч евро, вышла на европейский рынок. Однако цена ее минимум вдвое выше анонсированной.

В Европе доступны две модификации Tesla Model 3 – начальная версия Long Range Battery и топовая Performance versions. Если начальная разгоняется до первой сотни за 4,8 секунды и имеет максимальную скорость в 233 км, то топовая – за 3,5 секунды и разгоняется до 250 км/ч. В то же время на одном заряде начальной версии можно проехать 360 км, а на топовой – 330 км.

Дешевле Tesla Model 3 можно приобрести во Франции – от 53500 до 64300 евро. Эти же авто в Финляндии стоят от 60 500 до 71 700 евро. В Германии средние цены – от 55 400 до 69 700 евро. Однако это только стоимость базовых версий. Чтобы получить 19-дюймовые колеса, надо доплатить 1600 евро, черно-белый интерьер – 1050 евро, "продвинутый" автопилот – 5300 евро.

Напомним, что Tesla показала на видео процесс создания Model 3.