Найдешевша електрична Tesla Model 3 коштує у Франції 53 500 євро.

Tesla Model 3, яка анонсувалась як найбільш бюджетна Tesla за 25 тисяч євро, вийшла на європейський ринок. Однак ціна її мінімум вдвічі вища за анонсовану.

В Європі доступні дві модифікації Tesla Model 3 – початкова версія Long Range Battery та топова Performance versions. Якщо початкова розганяється до першої сотні за 4,8 секунди і має максимальну швидкість у 233 км, то топова – за 3,5 секунд і розганяється до 250 км/год. Водночас на одному заряді початкової версії можна проїхати 360 км, а на топовій – 330 км.

Найдешевше Tesla Model 3 можна придбати у Франції – від 53 500 до 64 300 євро. Ці ж авто у Фінляндії коштують від 60 500 до 71 700 євро. У Німеччині середні ціни – від 55 400 до 69 700 євро. Однак це лише вартість базових версій. Щоб отримати 19-дюймові колеса, треба доплатити 1600 євро, чорно-білий інтер’єр – 1050 євро, “просунутий” автопілот – 5 300 євро.

Нагадаємо, що Tesla показала на відео процес створення Model 3.