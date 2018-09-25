Модель має надійти у продаж в середині наступного року.

Європейська Tesla Model 3 майже не буде відрізнятись від американської. Найбільша відмінність - зарядний пристрій. У США Tesla використовує власний роз'єм, тоді як у Європі цей автовиробник використовує модифіковану версію розетки Mennekes Type 2.

Європейський коннектор Type2 стоятиме на Tesla Model 3.

Окрім того, будуть внесені деякі зміни щодо сертифікації американських моделей – у світлових приладах, інших стандартах. Перші автомобілі Tesla Model 3 з “європейськими” VIN-кодами на американському заводі вже випущені.

До цього в Європу вже потрапляли автомобіля Tesla Model 3, однак лише одиничними екземплярами.

Нагадаємо, що мінімум одна Tesla Model 3 вже знайшла свого власника в Україні.