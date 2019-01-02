Компанія Tesla показала на відео процес створення свого електрокара Model 3. Складання електрокара показали від "голого" кузова до повного укомплектування.

На відео видно, що збірка електрокара на конвеєрі не повністю автоматизована і у ній на багатьох етапах беруть участь люди. При цьому, раніше Ілон Маск заявляв, що для оптимізації виробництва він постарається максимально роботизувати лінію збирання.

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Багато процесів дійсно автоматизовані і проводяться модульним способом. Так, передня панель електрокара встановлюється за допомогою двох роботів вже у повністю зібраному стані. Слідом проводиться установка проводки, що залишилася, обшивки і різних елементів салону.

Процес фарбування та складання кузова Model 3 на відео не показали, акцентувавши увагу на складанні інтер'єру.