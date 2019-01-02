Компания Tesla показала на видео процесс создания своего электрокара Model 3. Сборку электрокара показали от "голого" кузова до полного укомплектования.

На видео видно, что сборка электрокара на конвейере не вполне автоматизирована и в ней на многих этапах принимают участие люди. При этом ранее Маск заявил, что для оптимизации производства он постарается максимально роботизировать линию сборки.

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Многие процессы действительно автоматизированы и проводятся модульным способом. Так, передняя панель электрокара устанавливается с помощью двух роботов уже в полностью собранном состоянии. Следом производится установка оставшейся проводки, обшивки и различных элементов салона.

Процесс окраски и сборки кузова Model 3 на видео не показали, акцентировав внимание на сборки интерьера.