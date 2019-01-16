Украинские энтузиасты сняли высоковольтную батарею с нового Nissan Leaf мощностью 40 кВт*ч и поставили на б/у "Лиф" с 24-киловаттной батареей.

На канале "Электричка" энтузиасты попытались установить высоковольтный аккумулятор нового поколения Nissan Leaf на предыдущий. Ведь внешне между ними нет разницы – как по размерам, так и по креплениям и разъемам.

То есть, с конструктивной точки зрения, такая "имплантация" вполне реальна. Но "подружится" ли электроника "старшей" машины с батареей "младшей"? Поедет ли "электричка" после манипуляций с "мозгами" электромобилей, с помощью прибора Consult?

Читайте также: Nissan Leaf теперь может проехать почти 400 км

Смотрите на видео попытку замены батареи на Nissan Leaf:

Напомним, что ранее энтузиасты оценили, во сколько обойдется ремонт нового Nissan Leaf.