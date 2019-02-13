Самая свежая статистика регистрации автомобилей с экологически чистыми двигателями по состоянию на начало февраля 2019 года.

В течение января 2019 года зарегистрировано 808 единиц электрокаров и гибридов, что на 12% меньше чем в декабре. Второй месяц подряд наблюдаем сезонный спад в количестве регистраций как гибридов, так и электромобилей. В то же время, если сравнивать с прошлогодним январем, то чувствуется серьезное увеличение регистраций “чистого” транспорта.

Тенденция уменьшения доли рынка Nissan продолжилась и в январе. В то же время доля Renault в январе выросла. Среди гибридов подобная ситуация роста Kia, а вот у Mitsubishi – снижение рыночной доли.

Тройка лидеров среди электрокаров в январе:

Nissan Leaf – 232 од. Renault Kangoo – 33 од. Renault Zoe – 29 од.

Тройка лидеров среди гибридов в январе:

Chevrolet Volt – 50 од. Toyota RAV4 – 40 од. Toyota Prius – 36 од.

Ежемесячная инфографика рынка электромобилей и авто с гибридными двигателями по состоянию на 1 февраля 2019 г:

Напомним, что стали известны ТОП-10 новых электромобилей в мире.