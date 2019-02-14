Від одного до двох мільярдів доларів збираються інвестувати американські компанії у стартап Rivian.

За данними Reuters та Bloomberg, американські компанії Amazon і General Motors збираються інвестувати у стартап Rivian, котрий називають головним “домашнім” конкурентом Tesla.

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Поки що у продажу немає жодної моделі Rivian, однак у кінці 2020 року мають стартувати продажі одразу двох машин: електричного кросовера R1S та нещодавно представленого пікапа Rivian R1T, також на електричній тязі.

Інформагентства повідомляють, що мова йде про суму від одного до двох мільярдів доларів. При цьому Amazon та General Motors отримають міноритарний пакет акцій Rivian.



Фото: електричний кросовер Rivian R1S / Rivian

Нагадаємо, що електричний пікап Rivian R1T і електрокроссовер Rivian R1S виконані на одній платформі. Обидві моделі оснащуються чотирма електродвигунами і мають постійний повний привід. Покупці зможуть обрати між машинами з батареями на 105, 135 або 180 кВт*год, які мають запас ходу на одній зарядці у 370, 480 та 640 км, відповідно.



Вартість електрокроссовера Rivian R1S починається від $72 500, а електричний пікап Rivian R1T вже зараз можна замовити за ціною від $69 000. Для замовлення потрібно внести депозит, а живі машини клієнти отримають наприкінці наступного року або початку 2021-го.

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