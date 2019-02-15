Позашляховик отримав "планшети" у якості приладів і для управління мультимедійними функціями та ще й проекційний дисплей. Система повного приводу також буде зовсім іншою.

Шпигунське фото салону нового покоління Land Rover Defender 2020 потрапило у Мережу. Від знайомого сьогодні інтер’єру залишились хіба що загальні риси та добра пам’ять.

Класичний британський позашляховик показав абсолютно “цивільний” інтер’єр, у якому про “Дефендер” віддалено нагадує лише розміщення селектора КПП.

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На зображенні можна побачити електронний селектор трансмісії, поворотні перемикачі для клімат-контролю чи системи Terrain Response, регулятор гучності, та дисплей інформаційно-розважальної системи.



Фото: салон Land-Rover Defender Works V8 70th Edition / Land-Rover

Позашляховик матиме багато спільного з Land Rover Discovery і вийде в двох версіях: 90 та 110 з різною колісною базою. Не виключена також поява довгобазної модифікації з індексом 130. Більше того, в лінійці Defender можуть з'явитись пікап і комфортний варіант Sport з повністю електричною силовою установкою.



Фото: Land-Rover Defender Works V8 70th Edition / Land-Rover

Defender попереднього покоління припинили випускати в січні 2016 року, хоча вже у січні 2018 року Land-Rover оголосив про випуск обмеженої серії автомобілів Defender Works V8 70th Edition з 5-літровим “атмосферником” потужністю у 405 кінських сил і восьмиступінчатою АКПП.



Фото: Land-Rover Defender 2020 / Land-Rover

Наразі британський виробник активно тестує прототипи нового Defender, в тому числі в лісах Північної Америки. Виробництво позашляховика налагодять завод в словацькому місті Нітра. Судячи з того, що на бортах тестових автмообілів розміщені написи “Land Rover Defender 2020”, очікувати його появи на ринку слід не раніше наступного року.

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