Но этот короткий ролик круче нового "Парка Юрского периода"!

Компания Shelby Supercars North America показала в коротком видео свой новый гиперкар Tuatara во время движения. Распластанный по асфальту техно-снаряд хочет стать самым быстрым автомобилем планеты.

Мега-машину американцы собираются выпустить ближе к концу этого года или в начале следующего. И угрожают Bugatti и Koenigsegg, мол SSC Tuatara установит новый рекорд скорости.

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Гиперкар оснащен 5,9-литровым V8 с двумя турбонагнетателями, жидкостными интеркулерами и системой впрыска с двумя форсунками на каждый цилиндр. На обычном бензине двигатель выдает 1350 лошадиных сил, на бензо-этаноловой смеси E85 – 1750.

Концепт Tuatara дебютировал на конкурсе элегантности Пеббл-Бич еще в 2011 году. На начальном этапе машину планировали оснащать 6,9-литровым V8 с двумя турбокомпрессорами мощностью в 1700 сил на гоночном топливе. Серийную версию гиперкара показали лишь в августе 2018 года, с кардинальными изменениями снаружи, внутри и по части силовой установки.

В конструкции Tuatara преимущественно используется углепластик. Масса гиперкара составляет 1247 килограммов, а коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,279. Для сравнения, у Bugatti Chiron этот показатель равен 0,38, а у Koenigsegg Agera – 0,33.

"Туатара" – так аборигены Новой Зеландии называют реликтовую ящерицу гаттерию, а слово означает "гребни на спине" – планируют выпустить тиражом в 100 экземпляров.

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