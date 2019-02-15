Та цей короткий ролик крутіший за новий "Парк Юрського періоду"!

Компанія Shelby Supercars ​​North America показала у короткому відео свій новий гіперкар Tuatara під час руху. Розпластаний по асфальту техно-снаряд хоче стати найшвидшим автомобілем планети.

Мега-машину американці збираються випустити ближче до кінця цього року або на початку наступного. І погрожують Bugatti та Koenigsegg, мовляв SSC Tuatara встановить новий рекорд швидкості.

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Гіперкар оснащений 5,9-літровим V8 з двома турбонагнітачам, рідинними интеркулерами і системою впорскування з двома форсунками на кожен циліндр. На звичайному бензині двигун видає 1350 кінських сил, на бензоетаноловой суміші E85 – 1750.

Концепт Tuatara дебютував на конкурсі елегантності Пеббл-Біч ще у в 2011 році. На початковому етапі машину планували оснащувати6,9-літровим V8 з двома турбокомпресорами потужністю у 1700 сил на гоночному пальному. Серійну версію гіперкара показали лише в серпні 2018 року, з кардинальними зовні, всередині і по части силової установки.



У конструкції Tuatara переважно використовується вуглепластик. Маса гіперкара становить 1247 кілограмів, а коефіцієнт аеродинамічного опору становить усього 0,279. Для порівняння, у Bugatti Chiron цей показник дорівнює 0,38, а у Koenigsegg Agera – 0,33.

“Туатара” – так аборигени Нової Зеландії називають реліктову ящірку гаттерію, а слово означає “гребні на спині” – планують випустити тиражем у 100 екземплярів.

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