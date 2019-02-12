Поки що це лише проект заводського тюнінгу для нового покоління Supra.

На автошоу в Японії спортивний підрозділ Toyota Racing Development представив концепт GR Supra Performance Line Concept TRD – передвісника програми заводського тюнінгу для нового покоління Toyota Supra.

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Менше місяця минуло з часу прем’єри нового покоління Toyota Supra і рівно 3 тижні з моменту продажу першого купе в кузові A90 на благодійному аукціоні за два мільйони доларів. Фанати занадто довго чекали виходу цього спорткара, а тепер усе відбувається дуже швидко – вже готовий перший заводський тюнінг.

Фото: Toyota GR Supra Performance Line Concept TRD / TRD Japan

Supra TRD Concept був представлений лише як комплект кузовних елементів для покращення аеродинаміки автомобіля. Жодної інформації про технічні зміни у рамках версії TRD озвучено не було. Тим не менш, слід очікувати, що й під капотом такої Supra буде не стоковий двигун.

Фото: Toyota GR Supra Performance Line Concept TRD / TRD Japan

Щодо екстер’єру, то до тюнінг-комплекту входить такий аеродинамічний пакет: передній спліттер з розвиненими бічними закрилками, накладки для порогів і дверей, які зменшують турбулентність повітряного потоку, накладку на задній бампер також із закрилками, та спойлер на кришку багажника.

Toyota GR Supra Performance Line Concept TRD також відрізняють 19-дюймові ковані колеса з багатоспицевим малюнком. Сайт TRD багатообіцяюче повідомляє “Далі буде”. Сподіватимемось, чекати доведеться недовго.

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