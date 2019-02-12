Пока что это только проект заводского тюнинга для нового поколения Supra.

На автошоу в Японии спортивное подразделение Toyota Racing Development представило концепт GR Supra Performance Line Concept TRD – предвестника программы заводского тюнинга для нового поколения Toyota Supra.

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Меньше месяца прошло с момента премьеры нового поколения Toyota Supra и ровно 3 недели с момента продажи первого купе в кузове A90 на благотворительном аукционе за два миллиона долларов. Фанаты слишком долго ждали выхода этого спорткара, а теперь все происходит очень быстро – уже готов первый заводской тюнинг.

Фото: Toyota GR Supra Performance Line Concept TRD / TRD Japan

Supra TRD Concept был представлен только как комплект кузовных элементов для улучшения аэродинамики автомобиля. Никакой информации о технических изменениях в рамках версии TRD озвучено не было. Тем не менее, следует ожидать, что и под капотом такой Supra будет не стоковый двигатель.

Фото: Toyota GR Supra Performance Line Concept TRD / TRD Japan

Что касается экстерьера, то в тюнинг-комплект входит такой аэродинамический пакет: передний сплиттер с развитыми боковыми закрылками, накладки для порогов и дверей, которые уменьшают турбулентность воздушного потока, накладка на задний бампер с закрылками, и спойлер на крышку багажника.

Toyota GR Supra Performance Line Concept TRD также отличают 19-дюймовые кованые колеса с многоспицевым рисунком. Сайт TRD многообещающе сообщает "Дальше будет". Будем надеяться, ждать придется недолго.

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